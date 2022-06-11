Almanya'nın Münih şehrinde devam eden Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda heyecan tırmanıyor.

Finallerin ilk gününde makaralı yayda madalyalar sahiplerini buldu. 5 kategoride sahne alan ay yıldızlılar tüm mücadelelerinden madalya çıkarmayı başardı.

Erkekler bireyselde son Avrupa şampiyonumuz Yakup Yıldız bu kez ikincilikle yetindi. Hollandalı rakibine yenilen milli okçu gümüs madalya kazandı.

Kadınlar bireysel Ayşe Bera Süzer ise İtalyan rakibini yenerek kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Takım kategorisinde de millileri fırtına gibi esti. Erkek takımı altın madalya için Hollanda ile mücadele etti. Ay yıldızlılar Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu.

Yeşim Bostan Uçar, Songül Lök ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan kadınlar ise Estonya'yı geçerek bronz madalya kazandı.

Karışık takımımızın rakibi ise Belçika'ydı. Emircan Haney ve Yeşim Bostan Uçar'dan oluşan ekibimiz üçüncülük sevinci yaşadı.