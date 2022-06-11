Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı bronz madalya kazandı
Almanya'da devam eden 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyayı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı kazandırdı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yeşim Bostan Uçar, Songül Lök ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Estonya'yı 231-226 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti.
Milli sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden federasyon, ay-yıldızlılara başarılarının devamını diledi.
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