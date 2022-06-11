Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan olimpik yüzme havuzu, yaklaşık 2 bin metre yükseklikte ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlık yapan yüzücülere önemli bir imkan sağlıyor.

Palandöken ilçesinde 5 yıldır hizmet veren tesis, havalimanı ve otellere yakın olmasıyla Türk yüzücülerin yanı sıra yabancı sporcuların da vazgeçilmez kamp merkezleri arasında yerini alıyor.

Yüksek irtifası nedeniyle Almanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Macaristan, İtalya, Yunanistan, Ukrayna gibi birçok ülkenin milli yüzücülerini ağırlayan denizsiz kentte, genç yüzücüler de yine bu havuzda eğitilerek geleceğin şampiyonu olmak için yetiştiriliyor.

Söz konusu ülkelerin birkaç defa tercih ettiği merkezde sporcular, yüzmenin dışında tesiste bulunan ağırlık aletleriyle de çalışarak olimpiyatlar ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılı olmayı hedefliyor.

Yaz-kış sporcuları ağırlamayı sürdüren tesiste ilk defa su sporlarıyla tanışan çocuklar da yüzme öğrenerek geleceğin yüzücüsü olmaya hazırlanıyor.

"50'den fazla ülke, Palandöken'i tercih etti"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yüzme havuzunun son yıllarda ülke genelinde yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Bakanlığın yüzücülerin şampiyonalara hazırlanmaları için böyle bir havuzu yaptığını belirten Öztürk, "Burası, sporcuların yüksek irtifada kamp yaparak hazırlık dönemlerini geçirmeleri için yapıldı. Özellikle dünyanın 7 kıtasından 50'den fazla ülke, Palandöken'deki bu havuzu tercih etti." diye konuştu.

Öztürk, sporcuların tesiste önemli organizasyonlara hazırlandığını, kentin de önemli avantajlara sahip olması dolayısıyla tercih edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sporcular uluslararası organizasyonlar öncesinde burayı tercih ediyor. Erzurum'un yüksek rakımda olması, özellikle konaklamanın ciddi kapasitede olması, havalimanının yakınlığı, ulaşımın kolaylığı, şehir insanının misafirperverliği gibi özellikler sporcuların ilgisini çekiyor. Bu tesisin tercih edilmesinin en önemli nedeni, yüksek irtifada oksijenin az olması sayesinde kandaki hemoglobin seviyesinin yükselmesi. Bu, sporcuya çok büyük katkı sağlıyor."

Aynı ülkenin birkaç defa tesise geldiğini anlatan Öztürk, farklı ülkelerin de kampa gelmesinin ülke ve şehir adına büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Öztürk, şöyle devam etti:

"Erzurum, birçok kış oyununda ve diğer spor alanlarında önemli tesislere sahip önde bir şehir. Bunlardan bir tanesi de bu yüzme havuzu. Farklı kıtalardan ülkelerin Erzurum'u tercih etmesi ülkemiz adına büyük önem arz ediyor. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından 50'den fazla ülkenin milli sporcuları ve birçok yüzme kulübü mensubu, birkaç defa buraya geldi. Havuz tamamen olimpik, yani fiziki ve derinlik olarak olimpiyatların yapıldığı havuzların özelliklerini taşıyor. Ülkemizdeki olimpik havuzlar içinde yüksek irtifadaki tek havuz. Olimpiyat havuzlarından ayrılan yanı 2 bin rakımda olması. Tesisimiz, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu."

"Tesisimiz her zaman açık ve hazır"

Tesisin sporculara her zaman hazır olduğunu belirten Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olimpiyat ve diğer organizasyonlarda madalya alan sporcular belki hazırlıklarını burada geçirdi. Ülkemizin sporcuları da ciddi anlamda bu havuzu kullanıyor. Tesisimiz her zaman açık ve hazır. Bütün dünya ülkelerini Erzurum'da misafir etmek, sadece yüzme değil diğer spor branşlarında kamp yapmalarını sağlamak için sporcuları buraya davet ediyoruz."