Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 01:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Fatma Damla Altın'dan altın madalya
Milli sporcu Fatma Damla Altın, Fransa'da düzenlenen Open Paris 2022 Grand Prix'sinde uzun atlamada altın madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda mücadele eden Fatma Damla Altın, uzun atlamada 5,52 metre ile altın madalyaya ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, sporcusu Fatma Damla Altın'ı tebrik ederek, "Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım ve diğer tüm teknik ekibimizi de kutluyorum. Hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılarak oradan çok sayıda madalya çıkarmak" dedi.
Etiketler: Milli Sporcular
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