Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
[Fotoğraf: Reuters]
UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç oynandı.
A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Avusturya ile Fransa 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin golünü 37. dakikada Andreas Weimann, konuk takımın golünü ise 83. dakikada Kylian Mbappe attı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup:
Avusturya-Fransa: 1-1
Danimarka-Hırvatistan: 0-1
B Ligi
2. Grup:
Arnavutluk-İsrail: 1-2
C Ligi
3. Grup:
Azerbaycan-Slovakya: 0-1
Belarus-Kazakistan: 1-1
D Ligi
1. Grup:
Moldova-Letonya: 2-4
Andorra-Lihtenştayn: 2-1
Etiketler: Avrupa Kupaları
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