Antalya'da gerçekleştirilen halı saha turnuvasında, çektiği şutla gündem olan Bismil FK oyuncusu, o anın nasıl yaşandığını anlattı.

Defansta görev yaptığını belirten Şeyhmus Aydın, son dakikalarda gol atma isteğiyle hücuma destek verdiğini söyledi.

Halı sahada sık sık maç yaptığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Rakibe yeniliyorduk. Maçın son dakikalarına yaklaşırken sinirlenmiştim. Aslında defans oyuncusuyum. Yenik duruma düşünce gol atabileceğimi düşünerek ileriye çıktım. Takımımın yenilmesini istemiyordum. O sinirle vurunca top 4. kata kadar gitti ve balkondan içeriye girdi. Görüntüleri akabinde arkadaşlarım sosyal medyada paylaşmış, haberim yoktu. Bir anda gündem olmuş. Ertesi gün sabah uyandığımızda görüntünün her yerde paylaşıldığını gördüm."