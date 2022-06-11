Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 1 araç ve 3 evde yaptıkları aramada, 2 kilo 376 gram uyuşturucu ve 31 uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir evdeki aramada ise ekmeğin içerisine uyuşturucu gizlenmesi dikkati çekti.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.