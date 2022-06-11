Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 1 araç ve 3 evde yaptıkları aramada, 2 kilo 376 gram uyuşturucu ve 31 uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir evdeki aramada ise ekmeğin içerisine uyuşturucu gizlenmesi dikkati çekti.
Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 11:28
- 11:07
- 11:00
- 10:59
- 11:18
Sıradaki Haber
İstanbul merkezli terör operasyonu: 16 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz