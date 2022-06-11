Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de midibüs şarampole devrildi: 17 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde E.E'nin kullandığı tur midibüsü, şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Trafik Kazası
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