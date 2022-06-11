Meteoroloji 2'inci Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği duyurdu.

Kuzey ilçeleri Dikili, Bergama ve Kınık'ta sağanağın yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.