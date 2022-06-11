Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji 2'inci Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği duyurdu.
Kuzey ilçeleri Dikili, Bergama ve Kınık'ta sağanağın yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.
Etiketler: İzmir Sağanak Hava Durumu Meteoroloji
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