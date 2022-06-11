Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fatih'te yanan daire kullanılmaz hale geldi
[Fotoğraf: DHA]
Fatih'te bir dairede çıkan yangın binanın çatısını sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü..
İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binanın 4. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıya sıçrayan alevler büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
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