Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 07:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Valiliği'nden gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Valiliği, bugün yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!https://t.co/HhgCbMtjGq pic.twitter.com/xpJFkkrnGP— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 10, 2022
Etiketler: Ankara Valiliği Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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