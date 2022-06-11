Bodrum'da Torba-Gölköy istikametinde kamyonetle seyrederken kendisine üç el ateş edildiğini iddia eden S.A., Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaatta bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile bölgede yapılan incelemede, aracın sağ arka kapısında bir adet mermi giriş ve çıkışı tespit edildi. Olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede 3 adet boş kovan bulundu.

S.A.'nın elinden swap örneği alınmasını reddetmesi üzerine boş kovanlar kriminal incelemeye gönderildi.

Can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsatı talep etmiş

Şüphelinin aynı gün içinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek adına kayıtlı bulundurma ruhsatlı 3 tabancaya can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsatı talep ettiği belirlendi.

Kriminal incelemede ise boş kovanların şüphelinin tabancalarından birinden atıldığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "suç uydurma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.