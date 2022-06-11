Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 05:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da saat 05.05'te deprem meydana geldi.
Alanya ilçesi açıklarında yaşanan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 14,2 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 71.72 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 11.06.2022, 05:05:54 TSİ
Enlem : 36.0398 N
Boylam : 31.3863 E
Derinlik : 14.20 km
Detay : https://t.co/BpDmYnM77H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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