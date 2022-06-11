Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da saat 05.05'te deprem meydana geldi.

Alanya ilçesi açıklarında yaşanan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 14,2 kilometre derinliğinde kaydedildi.