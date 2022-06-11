Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 04:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de sahte reçete operasyonu: 21 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'de sahte reçete düzenleyip kamu kuruluşlarını zarara uğratan ve uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasaya süren 21 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.
Engelli ve yaşlı kişiler adına sahte rapor ve reçete düzenleyip kamu kuruluşlarını zarara uğrattığı, uyuşturucu nitelikli ilaçları piyasaya sürdüğü iddia edilen 21 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Balıkesir Dolandırıcılık
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