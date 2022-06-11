Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 03:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Temsili fotoğraf: AA]
İzmir'de Menderes ve Çeşme açıklarında, Yunan unsurlarınca geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Haziran saat 01.45 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içindeki 11 düzensiz göçmeni kurtardı.
10 Haziran saat 00.45 sıralarında ise Menderes ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Botu, geri itilen lastik bot içindeki 33 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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