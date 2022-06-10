Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi, şüpheli N.D. gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Tarihi Eser
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