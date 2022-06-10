Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Valiliği'nden gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Ankara Valiliği, yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.
Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!https://t.co/HhgCbMtjGq pic.twitter.com/xpJFkkrnGP— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 10, 2022
Etiketler: Ankara Valiliği Meteoroloji Ankara Hava Durumu Sağanak
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