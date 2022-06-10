İstanbul'da şirket kurdular. Devre mülkünü satmak isteyenleri takibe aldılar.

Devre mülkleri yabancılara yüksek fiyata satabileceklerini söyleyerek ikna ettikleri çok sayıda kişiyi dolandırdılar.

Okunmadan imzalanan vekaletnamelerin ucu açıktı. İddiaya göre dolandırıcılar vekalet sayesinde müşteri adına kredi çekebiliyor, tapuda işlem yapabiliyordu.

Yüzlerce devre mülk sahibi bu yöntemle dolandırıldı. Dolandırıcılar onlar adına kredi çekti, kendilerine inşaatı bile başlamayan devre mülkleri sattı.

Vekalet okumadan imzaladılar

Mağdurlardan Murat Yılmaz dolandırıldığını anlayınca satıştan vazgeçti:

"Şişli'de bir plazada görüşme yaptık. Görüşmede bizden 25 bin lira talep ettiler. Karşılığında 790 bin lira vereceklerini söylediler. Bizim oradaki devre mülkün satılacağını söylediler. Noterde onların söyledikleri bir dosyayı çıkardık ve vekaletimizi verdik.

Vekaleti kullanarak yine üzerimize başka bir devre mülk verdiler. Biz bunun satışını yapamıyoruz. İkinci devre mülkü almanız gerekiyor dediler. Mecburen ikincisini de almış olduk. Bu kez 50 bin lira talep ettiler onu da verdik. Toplam 75 bin lira verdik onlara"

Bir diğer mağdur Dilaver Danas da şöyle konuştu:

"Hiç haberim olmadan yer aldım. Yani yarısı yapılmış bir inşaat, yarısı yapılmamış. Öyle bekliyor. Hacizli, ipotekli bizim haberimiz olmadan bize kredi çekildi. Bir tapuda 50 tane ortak var, 150 tane ortak var. Birinde 300 tane ortak var. Ben şimdi ortakla hacizli yerleri nasıl satacağım aklım almıyor."

Dolandırılan devre mülk sahipleri suç duyurusunda bulundu.

Haber: Aslıhan Karslı

Kamera: Musa Toprak