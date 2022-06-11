Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde Karataş ve Umaç aileleri arasında arazide ot biçme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Meran ve Naif Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Özmen Karataş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.