Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit’te tarihi eser satmak isteyen kişileri takibe aldı.

Ekipler, N.D. ile E.D.’nin bulunduğu aracı durdurdu.

Aramada Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 834 adet sikke ve obje ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. N.D. ve E.D. gözaltına alındı.