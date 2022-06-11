Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de 834 adet tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, jandarmanın operasyonuyla Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 834 adet sikke ve obje ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit’te tarihi eser satmak isteyen kişileri takibe aldı.
Ekipler, N.D. ile E.D.’nin bulunduğu aracı durdurdu.
Aramada Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 834 adet sikke ve obje ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. N.D. ve E.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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