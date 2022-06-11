Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 09:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Üsküdar'da İETT otobüsü ile iki tur otobüsü çarpıştı
Üsküdar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü, bir tur otobüsüne çarptı. Savrulan tur otobüsü de önünde bulunan başka bir tur otobüsüne çarptıktan sonra kaldırma çıkıp reklam panosunu devirdi. Kazada bir kişi yaralandı.
Üsküdar’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, yola çıkmak üzere olan bir tur otobüsüne çarptı.
Savrulan otobüs de önünde bulunan başka bir tur otobüsüne çarptıktan sonra kaldırma çıkıp reklam panosunu devirdi.
Toplam 3 otobüsün çarpıştığı zincirleme kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken tur otobüsleriyle yolculuk eden yolcuların kaza esnasında mezarlık ziyaretinde olması daha büyük bir facianın yaşanmasını önledi.
Çarpışan otobüslerde ise maddi hasar meydana geldi. Caddenin bir yönü kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Otobüslerin çekici ile yoldan alınmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü.
Etiketler: İETT İstanbul Otobüs Trafik Kazası
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