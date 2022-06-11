Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizinde, İran’dan gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına yönlendirilen aracın sol yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine aracın yakıt deposu bulunduğu yerden söküldü.

Tankın içindeki sıvından alınan numune, uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile analiz edildi. Şüpheli maddenin sıvı metamfetamin olduğu belirlendi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı

Türkiye’ye sokulmak istenen 273 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konuldu.

Yabancı uyruklu araç sürücüsü gözaltına alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya sürüyor.