Esenyurt'ta servis aracının arkasına saklanan bir kişi, sokaktan geçen kadınlara kurusıkı tabanca ile ateş edip, kaçtı. Saldırganın kaçtığı ve 2 kadının olay sonrası yürüyerek yollarına devam ettiği anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından ekipler, saldırganı yakaladı.

İfadesi alınmak üzere saldırgan ile beraber kadının yakınları da polis merkezine götürüldü.

''Doktoru 'Şok geçirmesi lazım' dedi''

Kadının akrabaları verdikleri ifadede, ''Görüntülerdeki kadın, akrabamız. Bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşadı. Hafıza kaybının geçmesi için doktoru 'Şok geçirmesi lazım' dedi. Biz de böyle bir şey planladık'' diye konuştu. Öte yandan kadına ateş eden kişinin de, akrabası olduğu öğrenildi. Kadın ise akrabalarından şikayetçi olmadı.

Dükkanın da oturduğu sırada silah seslerini duyduğunu söyleyen Ramazan Özdoğan, ''Sabah dükkanımı açtım. Silah seslerini duydum. Dükkan çıkıp, baktığımda hiçbir şey görmedim. Olayın neden olduğun bilmiyorum. Kurusıkı tabanca ile ateş edildiğini öğrendim'' dedi.