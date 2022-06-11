Kocaeli'nin İzmit ilçesinde rampadan aşağı inen Ramiz K. idaresindeki özel halk otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs, yola devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi geldi.

Sağlık ekibi, yaralanan sürücü Ramiz K.'yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Otobüsün içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önledi.

Devrilen otobüste bulunan bir Türk Bayrağı'nın, araçtan yola düştüğü görüldü. Kazaya müdahale etmek için olay yerine gelen bir polis memuru, bayrağı yerden alarak temizledi ve ekip aracına götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.