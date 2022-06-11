Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'ndan altın madalya
Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yeşim Bostan Uçar, Songül Lök ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Estonya'yı 231-226 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti.
Milli sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden federasyon, ay-yıldızlılara başarılarının devamını diledi.
Etiketler: Okçuluk
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