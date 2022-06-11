Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Ayşe Bera Süzer, makaralı yay kadınlar bireysel kategorisi üçüncülük maçında İtalyan Elisa Roner ile karşılaştı.

Milli sporcu rakibini 144-142 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Bir bronz madalya da Ayşe Bera Süzer'den!



Elisa Roner'i 144-142 yenen sporcumuz, Avrupa Okçuluk Şampiyonası Makaralı Yay Kadınlar Bireysel kategorisinde üçüncü oldu. pic.twitter.com/B8At8AjuXH