Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Ayşe Bera Süzer'den bronz madalya
[Fotoğraf: AA arşiv]
Milli sporcu Ayşe Bera Süzer, Almanya'da düzenlen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Ayşe Bera Süzer, makaralı yay kadınlar bireysel kategorisi üçüncülük maçında İtalyan Elisa Roner ile karşılaştı.
Milli sporcu rakibini 144-142 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.
Bir bronz madalya da Ayşe Bera Süzer'den!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 11, 2022
Elisa Roner'i 144-142 yenen sporcumuz, Avrupa Okçuluk Şampiyonası Makaralı Yay Kadınlar Bireysel kategorisinde üçüncü oldu. pic.twitter.com/B8At8AjuXH
Etiketler: Okçuluk
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