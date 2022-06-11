Doğubayazıt ilçe merkezinde 24 ilden gelen yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla başlayan yarış, İshak Paşa Sarayı önünde tamamlandı.

Sıcak havada zorlu patika yollarda derece elde etmek için ter döken sporcular, 18 yaş altı ve 20 yaş altı kategorilerinde 6 kilometre, büyükler kategorisinde ise 12 kilometrede koştu.

[Fotoğraf: AA]

Yarışmaların ardından saray avlusunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Doğubayazıt Kaymakam Vekili ve Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca, bu tarz organizasyonların bölgenin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilisi Muzaffer Karadeniz de her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

İlçedeki iş insanı Barış Çoktin'in sponsor olduğu organizasyonda, kategorilerinde birinci olan sporculara 7 bin, ikincilere 5 bin, üçüncülere 3 bin, dördüncülere 2 bin ve beşincilere de bin liralık hediye çekleri verildi.

Programa Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, ilçe protokolu ve vatandaşlar da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yarışmalarda dereceye girenler şöyle:

Büyük kadınlar: 1. Bahar Atalay, 2. Gizem Nur Keskin, 3. Selma Çakmak

Büyük erkekler: 1. Saffet Elkatmış, 2. Abdullah Çakır, 3. Hakan Buğanlı

20 Yaş altı kadınlar: 1. Merve Karakaya, 2. Yağmur Avinçli, 3. Dilan Çukurçam

20 yaş altı erkekler: 1. Mervan Haykır, 2. Ali Demir, 3. Metin Uysal

18 yaş altı kızlar: 1. Berfin Gümüş, 2. Berivan Topuz, 3. Zeynep Ertaş

18 yaş altı erkekler: 1. Utku Göler, 2. Emre Durun, 3. Barış Dmeirtaş