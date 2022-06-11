Diyarbakır Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda 2 gün sürecek turnuvada, 76 ilden 756 sporcu yarışıyor.

Turnuva, pentago, küre, kulami, equilibrio, mangala, reversi, q-bitz oyunlarında öğrencilerin kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.

[Fotoğraf: AA]

TAZOF Başkanı Şaban Kurt, turnuva öncesi yaptığı konuşmada, kaybedeni olmayan bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurt, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Diyarbakır'da Türkiye finaline katılan il sayımız 76. Türkiye genelinde şimdiye kadar en fazla katılım sağlanan turnuva finali Diyarbakır oldu. Bir milyonun üzerinde çocuğumuz bu turnuvada yarıştı. Bu salonda tam 1 milyon çocuğumuzdan 756 sporcumuz masalarda yarışacak. Uzun bir maraton oldu. Okullardan, ilçelerden, illerden devam eden, Türkiye finaline kadar uzanan bir yol... Emek, çaba, yarışma ve disiplin var. Diyarbakır'a kadar gelen küçük elli ancak kocaman yürekli yarışmacı öğrencileri takdir ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Abdullah Çiftçi: Bu nesilden çok beklentimiz var

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, fikri ve zekasıyla fark yaratan öğrencileri Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Çiftçi, sorunlar karşısında çözüm bulabilen, fikir üreten ve fark yaratan gençliğe ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

"Kendimize yetebilmemiz adına fark ortaya koymamız lazım. Bu nesilden çok beklentimiz var. Ülkemiz her geçen gün ilimde, fikirde, sanatta, sporda her alanda gelişiyor ve ilerliyor. İnşallah buradaki nesil bu ilerleyişi çok daha ileriye taşıyacaktır."

Çiftçi, öğrencilerden Diyarbakır'ın güzelliklerini görme ve gittikleri şehirde gördükleri güzellikleri anlatmalarını istedi.

[Fotoğraf: AA]

Bilecik'ten gelen 13 yaşındaki Emirhan Sevinç öğretmeni aracılığıyla oyunla tanıştığını, okulda ve kentte birinci olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevinç, "Oyun oynarken eğleniyorum ve aynı zamanda zekam gelişiyor. Diyarbakır'ı güzel buldum. Çok heyecanlıyım, inşallah kazanacağım." ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen 13 yaşındaki Zida Cengiz de bulunduğu kentte birinci olup Diyarbakır'da yarışmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrencilerle tanışma fırsatı bulduğunu belirten Cengiz, "Oyun beynimi geliştiriyor. Diyarbakır'ı görmemiştim, yeni geliyorum. Gezip göreceğiz. Hedefim turnuvayı kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Kırıkkale'den gelen 12 yaşındaki Abdullah Efe Çiftçi ise Türkiye'nin birçok ilinden gelen öğrencilerle tanıştığı için mutlu olduğunu aktardı. Çiftçi, Diyarbakır'ı ilk defa gördüğü için heyecanlı olduğunu belirtti.

Yarın tamamlanacak turnuvada dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.