Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen 2022 Voleybol Milletler Ligi grup etabı için oluşturulan "www.gonulluyuzbiz.gov.tr" web sitesi üzerinden yayımlanan ilana 433 genç başvuru yaptı.

Başvurusu kabul edilen 50 gönüllü organizasyonda takımlar ile yabancı delegasyonlara rehberlik, protokol, akreditasyon, basın ve doping kontrol birimlerinde görev yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan ettiklerini hatırlattı.

Kasapoğlu, gönüllü çalışmalarına önem verdiklerini anlattı.

"Gençlerimizin kendini her alanda geliştirebilecekleri ulusal ve uluslararası organizasyonlarda görev almaları için onlara yol gösteriyoruz. Bakanlığımız tarafından kurulan 'GönüllüyüzBiz Platformu", gençlerimize deneyim kazanacakları imkanlar sunuyor. Son olarak Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara Spor Salonu'nda canla başla çalışan ve organizasyonun güzel geçmesi için emek harcayan gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."

"Gönüllüyüzbiz Platformu"na başvurup görev alan kişilerden bazıları organizasyonlardan sonra yurt dışında staj yapma imkanına kavuşacak.

Gönüllüler sistemden alacakları karneleri CV'lerine ekleyip, iş başvurularında referans olarak kullanabilecekler.