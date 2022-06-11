Gürcistan Futbol Federasyonundan (GFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Haziran Pazar akşamı Gürcistan ile oynayacağı maç için geç saatlerde başkent Tiflis'e gelen Bulgaristan Milli Futbol Takımı kaza geçirdi.

Havalimanından otele giderken meydana gelen kazada bir futbolcunun yaralandı, yaralanan oyuncu olay yerinden hastaneye nakledil ve ameliyata alındı.

Hastanedeki futbolcunun sağlık durumu iyi, kazada diğer oyuncular ve kafilede bulunan kişiler yaralanmadı.

GFF Başkanı Levan Kobiaşvili ise olayla ilgili açıklamasında, kazada Bulgaristan Milli Takımı futbolcusu Todor Nedelev'in yaralandığını belirterek, "Yaşanan kaza nedeniyle derin üzüntü duyuyorum." dedi.

Gürcü basınında yer alan haberlere göre, kaza nedeninin futbolcuları taşıyan iki otobüsün çarpışması olduğu iddia ediliyor.