Olimpiyat şampiyonu Wlodarczyk hırsızla boğuşurken sakatlandı
Kadınlar çekiç atmada son 3 olimpiyatın şampiyonu Polonyalı Anita Wlodarczyk, arabasına girmek isteyen kişiyi durdurmaya çalışırken sakatlandı.
Wlodarczyk, sosyal medya hesabından otomobilinin fotoğrafını da koyarak paylaşım yaptı.
"Aracıma girmeye çalışan hırsızı tek başıma yakaladım ve polise teslim ettim. Bu ne yazık ki bir kas sakatlığına sebep oldu. Pazartesi ameliyat olacağım. Hızlı müdahalesi için polise teşekkür ederim."
2012 Londra Olimpiyatları'nın yanı sıra Rio 2016 ve Tokyo 2020'de de altın madalya kazanan 36 yaşındaki Wlodarczyk, 82,98 metreyle kadınlar çekiç atma dünya rekorunu elinde tutuyor.
Kadınlar çekiç atmada tarihin en iyi 16 derecesinin 15'inin sahibi Polonyalı atletin, 4'er dünya (2009, 2013, 2015, 2017) ve Avrupa (2012, 2014, 2016, 2018) şampiyonluğu da bulunuyor.
Cudzoziemiec włamał mi się do auta W pojedynkę pojmałam złodziejai oddałam w ręce policji.Niestety okupiłam to urazem mięśniaKontuzja zdiagnozowana.Operacja w poniedziałekDziękuję @PolskaPolicjaza szybką interwencje.Po karierze chyba walki MMA bo oberwało się sprawcy pic.twitter.com/a2Fbpgafyc— anita wlodarczyk (@AnitaWlodarczyk) June 10, 2022
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