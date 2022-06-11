Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin atlı sporlar alanında yapılan gösteride Azerbaycan ekibi, at üzerinde yaptıkları akrobatik hareketlerle hünerlerini sergiledi.

Dansçıların bir kısmı alanın zemininde atsız olarak çeşitli figürler sergilerken, atlı dansçılar da zaman zaman danslara eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Gösterinin son bölümünde 6 dansçı, üç at üzerinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak kule oluşturdu ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yanı sıra 'İki devlet tek millet' yazılı bir flamayla izleyenleri selamladı. İzleyiciler, bu anları ayakta alkışladı.

[Fotoğraf: AA]

Festivalde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla çeşitli ülkelerin kurduğu stantlar, ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı.

Tacikistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türki cumhuriyetlerin yanı sıra, Tanzanya, Sudan, Tunus, Cezayir, Irak, Filistin, Lübnan, Kosova, Bosna Hersek, Kamerun ve Gürcistan'ın geleneksel el yapımı ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Festivali katılan vatandaşlar Özbek ekmeği ile Bosna Hersek standındaki kulpsuz fincanlar ile kahve değirmenlerini ilgiyle inceledi.

Aynı zamanda yöresel yiyeceklerin tadımının da yapıldığı alanda en çok ilgiyi maketleri sergilenen Bilge Tonyukuk Yazıtları, Sultan Sencer Türbesi ve Ahmet Yesevi Türbesi gördü.