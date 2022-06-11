Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulunan ay-yıldızlı oyuncu, 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Vahran şehrinde 19'uncusu düzenlenecek oyunların hazırlıklarına mayıs ayında başladıklarını hatırlattı.

kaptan Buse, kamp sürecini ve Yunanistan ile oynanan hazırlık maçlarını değerlendirdi.

"Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu hafta Yunanistan Milli Takımı ile hazırlık maçları oynadık, bu karşılaşmaların maç tempomuzu yeniden yakalayabilmemiz ve eksiklerimizi görebilmemiz adına önemli olduğunu düşünüyorum. Üç maçımızdan da galibiyetle ayrıldık. Önümüzdeki hafta da Yunanistan ile Atina'da bir ikili kamp yapacağız ve hazırlık maçları oynayacağız. Yunanistan'daki kampımızın da iyi geçeceğine inanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Milli takım, Akdeniz Oyunları'nda grup aşamasında Cezayir, İtalya ve İspanya ile mücadele edecek.