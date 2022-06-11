Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ufuk Sarıca 3 yıl daha Pınar Karşıyaka'da
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, erkek basketbol takımı başantrenörleri Ufuk Sarıca'nın 3 yıl daha takımın başında yer alacağını bildirdi.
Büyükkarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
"Aksini iddia edenlere kötü, camiamıza iyi bir haberim var; 3 yıl daha bizimle."
Hocamız @ufuksarica15 ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aksini iddaa edenlere kötü, camiamıza iyi bir haberim var; 3 yıl daha bizimle #ksk— turgay büyükkarcı (@turgaybuyuk) June 11, 2022
Etiketler: Basketbol
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