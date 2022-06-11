Büyükkarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ufuk Sarıca'nın takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Aksini iddia edenlere kötü, camiamıza iyi bir haberim var; 3 yıl daha bizimle."