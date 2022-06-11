Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir'de belli olacak
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonunun belirleneceği play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor, 12 Haziran Pazar günü İzmir'de karşılaşacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı hakem Melis Özçiğdem yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
Ligde B Grubu'nda mücadele eden iki ekipten ALG Spor, normal sezonu rakibinin 7 puan önünde lider tamamladı.
Play-off çeyrek ve yarı final maçlarında rakiplerini saf dışı bırakan iki ekip, sezon içinde kendi aralarındaki karşılaşmalarda sahadan birer galibiyetle ayrıldı.
2018-2019 sezonu play-off finalinde Beşiktaş'a mağlup olan ALG Spor, geçen sezon yarı finalde yine siyah-beyazlı ekibi geçememişti.
Sıradaki Haber
Galatasaray'da kongre heyecanı yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz