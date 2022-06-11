Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi.

Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi.

Eski başkanlardan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık yarışı verdiği kongrede, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi.

[Fotoğraf: AA]

Genel kurulda oy verme işlemi 24 sandıkta yapıldı

Sarı-kırmızılı kulübü gelecek 2 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 24 sandık hazırlandı.

Genel kurulda kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 8 bin 862 üyenin saat 15.00'e kadar oy kullandı. Tüzüğe göre kulüp çalışanı durumundaki üyeler ise oy veremeyecek.

[Fotoğraf: AA]

Başkanlık için 2 aday

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verdi.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı.

Adayların listeleri

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

[Fotoğraf: AA]

Eşref Hamamcıoğlu:

Asıl: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

[Fotoğraf: AA]

Burak Elmas ile başkan adayları oylarını kullandı

Kongrede başkan Burak Elmas 5, adaylardan Dursun Özbek 2, Eşref Hamamcıoğlu da 3 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Oyunu kullanan Dursun Özbek, seçimin gecikmeli yapıldığına değindi.

"Biraz gecikmiş bir seçim ama Galatasaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Kim seçilirse seçilsin sonuçta Galatasaray kazanacaktır. Galatasaray'a hizmet etmek için geliyoruz. Seçilecek kim olursa olsun ona başarılar diliyorum. Galatasaray için inşallah güzel günler yakında."

[Fotoğraf: AA]

Eşref Hamamcıoğlu ise çok önemli bir seçim sürecinin yaşandığını belirtti.

"Bugün Galatasaray için tarihi bir seçim. Galatasaraylılar, hür, bağımsız Galatasaray için destek ve karar verecek. Çok değerli bir konsorsiyum ile yarışıyoruz. Bu zamana kadar yarışımız Galatasaray'a yakışır bir kalitede geçti. Beklentimiz büyük. Bize olan teveccüh kendini koridorlarda, sınıflarda ve bahçede gösteriyor. Umarım başladığımız gibi seçimi önde bitiririz."

Oy kullanma işlemi sona erdi ve tasnif bölümüne geçildi

Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Burada 24 sandığa atılan oylar, tek tek sayılarak tasnif edildi.

Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'u sandığa gelerek oylarını kullandı.

Galatasaray başkanlık seçimi 1. sandık: Dursun Özbek: 97 - Eşref Hamamcıoğlu: 76

Galatasaray başkanlık seçimi 2. sandık: Dursun Özbek: 107 - Eşref Hamamcıoğlu: 113

Galatasaray başkanlık seçimi 3. sandık: Dursun Özbek: 92 - Eşref Hamamcıoğlu: 98

Galatasaray başkanlık seçimi 4. sandık: Dursun Özbek: 86 - Eşref Hamamcıoğlu: 106

Galatasaray başkanlık seçimi 5. sandık: Dursun Özbek 63: - Eşref Hamamcıoğlu: 122

Galatasaray başkanlık seçimi 6. sandık: Dursun Özbek: 71: - Eşref Hamamcıoğlu: 121

Galatasaray başkanlık seçimi 7. sandık: Dursun Özbek: 80 - Eşref Hamamcıoğlu: 95

Galatasaray başkanlık seçimi 8. sandık: Dursun Özbek: 91 - Eşref Hamamcıoğlu: 85

Galatasaray başkanlık seçimi 9. sandık: Dursun Özbek: 65 - Eşref Hamamcıoğlu: 64

Galatasaray başkanlık seçimi 10. sandık: Dursun Özbek: 74 - Eşref Hamamcıoğlu: 93

Galatasaray başkanlık seçimi 11. sandık: Dursun Özbek: 81 - Eşref Hamamcıoğlu: 70

Galatasaray başkanlık seçimi 12. sandık: Dursun Özbek: 84 - Eşref Hamamcıoğlu: 98

Galatasaray başkanlık seçimi 13. sandık: Dursun Özbek: 87 - Eşref Hamamcıoğlu: 87

Galatasaray başkanlık seçimi 14. sandık: Dursun Özbek: 79 - Eşref Hamamcıoğlu: 75

Galatasaray başkanlık seçimi 15. sandık: Dursun Özbek: 92 - Eşref Hamamcıoğlu: 60

Galatasaray başkanlık seçimi 16. sandık: Dursun Özbek: 79 - Eşref Hamamcıoğlu: 81

Galatasaray başkanlık seçimi 17. sandık: Dursun Özbek: 82 - Eşref Hamamcıoğlu: 74

Galatasaray başkanlık seçimi 18. sandık: Dursun Özbek: 94 - Eşref Hamamcıoğlu: 80

Galatasaray başkanlık seçimi 19. sandık: Dursun Özbek:103 - Eşref Hamamcıoğlu: 92

Galatasaray başkanlık seçimi 20. sandık: Dursun Özbek: 134 - Eşref Hamamcıoğlu: 79