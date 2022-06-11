Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Warriors NBA final serisi eşitledi
[Fotoğraf: Reuters]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 107-97 yenen Golden State Warriors, seride durumu 2-2 yaptı.
Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'e konuk olduğu serinin 4. maçını, Stephen Curry'nin 43 sayı, 10 ribauntluk performansı sayesinde kazandı.
Warriors'ta Andrew Wiggins 17 sayı, 16 ribaunt, Klay Thompson da 18 sayılık katkıda bulundu.
Celtics'te Jayson Tatum 23 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 3 blok, Jaylen Brown 21 sayı, 6 ribaunt ve Marcus Smart 18 sayı, 5 asist, 4 top çalmayla oynadı.
Serinin 5. karşılaşması Warriors'ın sahasında oynanacak.
Etiketler: NBA
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