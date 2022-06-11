UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki 4. müsabakasını, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart​​​​​​​ yönetecek.

Frappart​​​​​​​'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Mikael Lesage üstlenecek.