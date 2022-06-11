Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Litvanya maçına kadın hakem
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki 4. müsabakasını, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.
Frappart'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Mikael Lesage üstlenecek.
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