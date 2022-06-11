Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yeşim Bostan Uçar ve Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, üçüncülük maçında Belçika ile karşılaştı. Milli takım, rakibini 156-155 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 3'e yükseldi.

Makaralı Yay Erkek Milli Takımı finalde Hollanda'yı yenerek altın, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise üçüncülük mücadelesinde Estonya'yı yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu.