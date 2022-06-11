Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Makaralı Yay Karışık Milli Takımı bronz madalya kazandı
Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, Almanya'da devam eden 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki üçüncülük maçında Belçika'yı yenerek bronz madalya kazandı.
Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yeşim Bostan Uçar ve Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, üçüncülük maçında Belçika ile karşılaştı. Milli takım, rakibini 156-155 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.
Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 3'e yükseldi.
Makaralı Yay Erkek Milli Takımı finalde Hollanda'yı yenerek altın, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise üçüncülük mücadelesinde Estonya'yı yenerek bronz madalyanın sahibi olmuştu.
Makaralı Yay Karışık Takımımız Avrupa üçüncüsü!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 11, 2022
Belçika'yı 156-155 yenen Yeşim Bostan Uçar ve Emircan Haney ikilisinden oluşan ekibimiz, bronz madalya kazandı. pic.twitter.com/oAHUycO5Rr
Etiketler: Okçuluk
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