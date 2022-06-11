Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sesi Görenler Futbol Milli Takımı'nda hedef Avrupa şampiyonluğu
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, Sesi Görenler Futbol Milli Takımı'nın İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı ilk sırada bitireceğine inandığını söyledi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, Çekya maçı sonrası açıklamada yaptı.
"İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçımızda Çekya'yı 9-0 yendik. A Grubu'ndaki ilk maçımızı kazandık. İyi bir başlangıç yaptık. Yarın Fransa, 13 Haziran'da Yunanistan, 14 Haziran'da da ev sahibi İtalya ile karşılaşacağız. Tüm maçları kazanıp, Avrupa'dan ülkemize şampiyon olarak dönmek istiyoruz."
Ayhan Yıldırım, 17 Haziran tarihine kadar sürecek olan organizasyonda şampiyon olmaları durumunda, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na gitmeye de hak kazanacaklarını sözlerine ekledi.
Son Haberler
- 17:37
- 17:13
- 16:59
- 16:59
- 17:31
Sıradaki Haber
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı'da yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz