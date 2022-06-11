Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Yakup Yıldız gümüş madalya kazandı
[Fotoğraf: AA arşiv]
Milli sporcu Yakup Yıldız, Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.
Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Yakup Yıldız, makaralı yay erkekler bireysel kategorisi final maçında Hollandalı Mike Schloesser ile karşılaştı.
Rakibine 148-146 yenilen Yakup, Avrupa ikincisi oldu.
Yakup Yıldız Avrupa ikincisi!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 11, 2022
Avrupa Okçuluk Şampiyonası Makaralı Yay Erkekler Bireysel finalinde Mike Schloesser'e 148-146 yenilen sporcumuz Yakup Yıldız, gümüş madalya kazandı.
Tebrikler ve teşekkürler Yakup! pic.twitter.com/Rfuobo37cf
Etiketler: Okçuluk
Son Haberler
- 18:18
- 18:06
- 17:37
- 17:59
- 17:54
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'de kadro planlaması belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz