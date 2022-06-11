Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde sezonu 13 Haziran'da açacak. Dikkatler kampa götürülecek kadroya çevrildi.

Takımda sözleşmesi devam eden 32 futbolcu bulunuyor. Sarı lacivertlilerin sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfora takviye yapması bekleniyor.

Min Jae Kim'in satılması halinde bir stoper alınması da gündemde.

Transferlerin ilk etap kampına yetiştirilmesi hedefleniyor. Altyapıdan ekleneceklerle birlikte ilk kampa yaklaşık 40 futbolcunun katılması öngörülüyor.

Yönetim, bu kadar geniş oyuncu grubuyla verimli antrenman yapılamayacağı görüşünde. Bu nedenle kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılmasına öncelik verilecek.

İlk aşamada Mesut Özil, Mauricio Lemos, Max Meyer, Luiz Gustavo, Filip Novak, Marcel Tisserand ve Enner Valencia’ya taliplerinin çıkması halinde kolaylık sağlanacak. Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp’ın ise kiralanması bekleniyor.

Samatta, Caulker, Berisha gibi oyuncuların yanı sıra bazı genç futbolcular hakkında da kamp aşamasından sonra karar verilecek. Böylece kadrodaki oyuncu sayısının transferlerle birlikte en az 24- 25'e indirilmesi planlanıyor.