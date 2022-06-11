Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madrid Tchouameni'yi renklerine bağladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi Monaco'dan transfer etti.
Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluğuyla tamamlayan Real Madrid, Antonio Rüdiger'den sonra Tchouameni'yi de kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tchouameni'nin transferi konusunda 22 yaşındaki Fransız milli futbolcunun 2,5 yıldır forma giydiği Monaco ile anlaşıldı.
14 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolü sonrası Tchouameni ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Tchouameni'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İspanyol basını, transferin Real Madrid'e ek ödemelerle 100 milyon avroya mal olabileceğini öne sürdü.
Etiketler: Transfer Haberleri Real Madrid
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