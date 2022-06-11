Beşiktaş yönetimi, forvet transferi için çalışmaya devam ediyor. Liste başındaki Weghorst konusunda beklenmedik gelişmeler yaşandı.

Önce Burnley, Hollandalı oyuncuyla devam edeceğini açıkladı. Ardından, 29 yaşındaki golcü için bir iddia da Almanya'dan geldi.

Bild gazetesi, Eintracht Frankfurt'un Wout Weghorst için devreye girdiğini yazdı.

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Alman temsilcisinin güçlü bir kadro kurmak istediği ve bu nedenle hücum hattını Hollandalı oyuncu ile doldurmayı planladığı vurgulandı.

Beşiktaş yönetimi, Weghorst transferinden olumlu sonuç alamazsa Sörloth için girişimlerini hızlandıracak.

26 yaşındaki futbolcunun, Türkiye'ye dönmek istediği yönündeki iddia İspanyol AS gazetesinde yer almıştı. Haberde, “Sörloth İspanya'da değil Beşiktaş'ta oynamak istiyor” ifadeleri kullanılmıştı.