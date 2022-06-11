Beşiktaş'ta beklenen veda gerçekleşiyor. Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt’a transfer oldu.

Alman temsilcisi, genç sol bek için 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eintracht Frankfurt, Rıdvan'ın bir sonraki satışından da Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.

21 yaşındaki oyuncu, milli maçların ardından Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş’ta ilk resmi maçına 8 Nisan 2019’da Şenol Güneş yönetiminde çıktı. Siyah beyazlı formayı 61 kez giyen genç sol bek, bu süreçte 4 kez fileleri havalandırdı, 7 gol pası verdi.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta bir şampiyonluk, bir Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa mutluluğu yaşadı.