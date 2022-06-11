A Milli Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 3. maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Lüksemburg Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Serdar Dursun'un golleriyle sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Grubunda üçüncü maçlar sonunda 12 gol atan milliler, kalesinde hiç gol görmedi.

TRT 1, trtizle.com ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetti.

Türkiye, Lüksemburg ile bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 7'sini Türkiye, 1'ini ise Lüksemburg kazandı. Ay-Yıldızlıların 15 golüne karşılık, Lüksemburg 6 gol kaydetti. İki ülke arasındaki 3 resmi maçın 2'sini Türkiye, 1'ini Lüksemburg kazandı.

Milliler maçın ilk yarısını 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

76. dakikada Serdar Dursun'un golleriyle sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, bu galibiyetle de 9 puana yükseldi.

Grubun diğer maçında ise Litvanya, Faroe Adaları'na konuk oldu. Faroe Adaları, Litvanya'yı 2-1 yendi.

Ay yıldızlılar grubun dördüncü maçında Litvanya İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 21.45'te ağırlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

UEFA "Türkiye" ismini kullanmaya başladı

Yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adının "Türkiye" olarak değiştirilmesinin ardından, UEFA da resmi sitesinde ve maç öncesi kadro bilgilerinin yer aldığı listelerde Türkiye ismini kullanmaya başladı.

Stefan Kuntz'tan 6 değişiklik

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Litvanya karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Kuntz, Litvanya maçında ilk 11'de yer alan Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Salih Özcan ve Serdar Dursun'un, yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Enes Ünal ve Cenk Özkaçar maç kadrosunda yer almadı.

[Fotoğraf: AA]

Servet Yardımcı tribünde

A Milli Takımın, Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı da tribünden izledi.

Yardımcı mücadeleyi, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile takip etti.

Türk taraftarlardan büyük destek

Lüksemburg'daki 9 bin 386 kişilik Lüksemburg Stadı tamamen doldu. Tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 6 bin Türk taraftar, yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye 607. maçına çıktı

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihinde 607. kez sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 329'u resmi, 277'si özel 606 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 232 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 259'u deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 820 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 606 karşılaşmanın 523'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Milliler, 606 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan, penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Çağlar Söyüncü topa kafayı vurdu, kaleci Moris meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada ay-yıldızlı ekip gole çok yaklaştı. Orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Zeki, ceza sahasına kaçan Halil'e pasını attı. Halil yakın mesafeden şutunu attı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Lüksemburg'un gelişen atağında Dirk Carlson, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, top yandan auta gitti.

29. dakikada gelişen milli takımın atağında Hakan Çalhanoğlu, sol kanattaki Halil'e pasını attı. Rakibinden kurtulan Halil, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Halil, kaleci Moris'i de geçip dar açıdan şutunu attı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

35. dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Çağlar arka direkte kafayı vurdu, Lüksemburg savunmasında Barreira topa eliyle müdahale etti, hakem Carvalho Nobre penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 37. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı kaleci Moris'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada milli takım net bir fırsatı kullanamadı. Lüksemburg savunmasından seken topa Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından gelişine yerden çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Moris'ten döndü. Seken topu altıpas içinde önünde bulan Serdar'ın sert şutunda da top kaleci Moris'ten sekip taca gitti.

59. dakikada ay-yıldızlı ekibin hızlı gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Salih Özcan, ters taraftan ceza sahasına hareketlenen Doğukan'a pasını gönderdi. Ceza sahasında topu istediği gibi kontrol edemeyen Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

72. dakikada Lüksemburg'un gelişen atağında sol kanattan Sebastien Thill'in altıpas önüne yaptığı ortaya Rodrigues kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - 76. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Dorukhan'ın pasıyla topla buluşan Serdar, rakibinden de topu söktü ve ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı. 0-2.

Mücadeleyi ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Luxembourg

Hakemler: Antonio Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro.

Lüksemburg: Moris, Marvin Martins (Dk. 81 Florian Bohnert), Chanot, Olesen (Dk. 46 Sebastien Thill), Carlson, Borges Sanches (Dk. 54 Vincent Thill), Barreiro, Christopher Pereira (Dk. 63 Michael Omosanya), Pinto, Sinani (Dk. 81 Lars Gerson), Rodrigues.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 68 Eren Elmalı), Dorukhan Toköz (Dk. 81 Berkan Kutlu), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 68 Salih Özcan), Cengiz Ünder, Orkun Kökçü (Dk. 46 Serdar Dursun), Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu (Dk. 68 Kerem Aktürkoğlu).

Sarı kart: Dk. 35 Leandro Barreiro (Lüksemburg)

Goller: Dk. 37 Hakan Çalhanoğlu (penaltıdan), Dk. 76 Serdar Dursun (Türkiye)