A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 mağlup etti. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlandı.

Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi daha önce garantilemişti.

Milliler, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.

Birinci set sonucu: Slovakya 16-25 Türkiye

Arda'nın muhteşem servisi ile seti bitiriyoruz!



Set Sonucu: (1) Türkiye 25 - 16 Slovakya (0)



#VoleybolunEvSahibi | #FileninEfeleri pic.twitter.com/5nZhZd1hL0 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 11, 2022

İkinci set sonucu: Slovakya 19-25 Türkiye

Slovakya deplasmanında ikinci seti de kazanıyoruz!



Set Sonucu: (2) Türkiye 25 - 19 Slovakya (0)



#VoleybolunEvSahibi | #FileninEfeleri pic.twitter.com/yJ7203VMgH — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 11, 2022

Üçüncü ve son set sonucu: Slovakya 26-28 Türkiye

NAMAĞLUP DÖRTLÜ FİNALE GİDİYORUZ!

#FileninEfeleri, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki son maçında Slovakya'yı 3-0 mağlup etti!



25-16, 25-19, 28-26 pic.twitter.com/qDq0lm4GHY — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) June 11, 2022

İlk maçta Slovakya'yı 3-0, ikinci karşılaşmada Portekiz'i deplasmanda 3-1 yenen milliler, Portekiz'le Trabzon'da oynadığı maçı da 3-0 kazanmıştı.

Son 2 senenin şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu sonuçlarla 4'lü final oynamaya hak kazandı.

Salon: Poprad Arena

Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Igor Schimpl (Slovakya)

Slovakya: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcik (Turis, Panko, Scerba, Macuha, Bartak, Smolej)

Türkiye: Mert Matic, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yasin Aydın (Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Arda Bostan, Efe Bayram, Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş)

Setler: 16-25, 19-25, 26-28

Süre: 82 dakika (26, 25, 31)