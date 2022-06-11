Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üst üste üçüncü kez namağlup olarak adını Dörtlü Final'e yazdıran milli takım yarı finalde ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşaca.

Ay-yıldızlılar, 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Hırvatistan'ı mağlup etmesi halinde Çekya-Ukrayna maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.