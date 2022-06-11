Haber Giriş: 11 Haziran 2022 Cumartesi 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Efeleri'nin Dörtlü Final'deki rakibi Hırvatistan oldu
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk rakibi Hırvatistan oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üst üste üçüncü kez namağlup olarak adını Dörtlü Final'e yazdıran milli takım yarı finalde ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşaca.
Ay-yıldızlılar, 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Hırvatistan'ı mağlup etmesi halinde Çekya-Ukrayna maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
Etiketler: Voleybol
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