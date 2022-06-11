Avrupa Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu İstanbul'da yapılacak
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Avrupa Olimpiyat Komitelerinin (EOC), 2023 yılındaki genel kurulunun İstanbul'da gerçekleşeceğini duyurdu.
TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, EOC'un bu yılki genel kurulu Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleşti.
Genel kurula Türkiye’yi temsilen Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi ve TMOK Başkanı Uğur Erdener, TMOK Başkan Yardımcısı, EOC Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat ile TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan katıldı.
Toplantıda, genel kurulun gelecek yıl İstanbul'da yapılmasını içeren anlaşmayı, EOC Başkanı Sypros Capralos ile Hasan Arat ve Neşe Gündoğan imzaladı.
Üsküp’te 10-11 Haziran’da düzenlenen 2022 EOC Genel Kurulu sona erdi.— TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) June 11, 2022
Yönetim, iletişim, finans, komisyonlar, organizasyonlar ve AB ile ilişkilerin değerlendirildiği Kurulda, 2023 Genel Kurulu’nun İstanbul’da düzenlenmesine ilişkin anlaşma imzalandı.https://t.co/hPoUxRcENy pic.twitter.com/lzuQhT5pm2
- 23:13
- 22:51
- 22:40
- 22:49
- 22:04