TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, EOC'un bu yılki genel kurulu Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleşti.

Genel kurula Türkiye’yi temsilen Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi ve TMOK Başkanı Uğur Erdener, TMOK Başkan Yardımcısı, EOC Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat ile TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan katıldı.

Toplantıda, genel kurulun gelecek yıl İstanbul'da yapılmasını içeren anlaşmayı, EOC Başkanı Sypros Capralos ile Hasan Arat ve Neşe Gündoğan imzaladı.