Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de başkan olarak görev yapmıştı.

Dursun Özbek'ten birlik mesajı

Başkanlığı kazanan Dursun Özbek, sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte bir demokrasi şöleni yaşandığını dile getirdi.

"Bugün burada Galatasaray'ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve tüm aileme teşekkür ediyorum. Eşref kardeşime ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar."

"Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok"

Dursun Özbek, Galatasaray'a sevgi iklimi getirmek istediklerini anlattı.

"Yarın bambaşka bir gün. Birlikte ve beraber olma zamanı geldi. Size vaadim var değerli Galatasaraylılar. Galatasaray'a sevgi iklimini getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artış barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız? Hep beraber Galatasaray'ı, çocuklarımızın, torunlarımızın gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray."

Özbek’in konuşmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yöneticiliğini üstlenecek olan ekip arkadaşlarını sahneye davet etti ve arkadaşlarıyla birlikte tezahüratlarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu'ndan Özbek’e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek’i tebrik etti.

"Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu Dursun Özbek'i tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i kutladı.

"Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz."

[Fotoğraf: AA]

Dursun Özbek kimdir?

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.

Galatasaray'ın başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün 117 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şunlar:

1905-18, 1925: Ali Sami Yen

1919-22, 1934: Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

1922-24, 1950-52: Yusuf Ziya Öniş

1925: Ali Haydar Şekip

1926: Ahmet Robenson

1927: Adnan İbrahim Pirioğlu

1928-29: Necmettin Sadak

1929-30: Abidin Daver

1930-31, 1933: Ahmet Kara

1931-32: Tahir Kevkep

1932-33, 1933-34: Ali Haydar Barşal

1933: Fethi İsfendiyaroğlu

1934-36: Ethem Menemencioğlu

1936-37: Saim Gogen

1937-39, 1944: Sedat Ziya Kantoğlu

1939: Nizan Nuri

1939: Adnan Akıska

1940-42: Tevfik Ali Çınar

1942-43: Osman Dardağan

1944-46: Muslihittin Peykoğlu

1946-50, 1965-68: Suphi Batur

1953, 1962-64: Ulvi Yenal

1954-56, 1960-62: Refik Selimoğlu

1957-59: Sadık Giz

1969-73, 1975-79: Selahattin Beyazıt

1973-75: Prof. Dr. Mustafa Pekin

1979-84, 1984-86: Prof. Dr. Ali Uras

1986-88, 1988-90: Dr. Ali Tanrıyar

1990-92, 1992-96: Alp Yalman

1996-2001: Faruk Süren

2001-2002: Mehmet Cansun

2002-2008: Özhan Canaydın

2008-2011: Adnan Polat

2011-2014: Ünal Aysal

2014-2015: Prof. Dr. Duygun Yarsuvat

2015-2018: Dursun Özbek

2018-2021: Mustafa Cengiz

2021-2022: Burak Elmas