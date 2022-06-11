Galatasaray'da ikinci Dursun Özbek dönemi
Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlığa seçildi.
Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.
Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de başkan olarak görev yapmıştı.
Dursun Özbek'ten birlik mesajı
Başkanlığı kazanan Dursun Özbek, sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak konuşma yaptı.
Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte bir demokrasi şöleni yaşandığını dile getirdi.
"Bugün burada Galatasaray'ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve tüm aileme teşekkür ediyorum. Eşref kardeşime ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar."
"Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok"
Dursun Özbek, Galatasaray'a sevgi iklimi getirmek istediklerini anlattı.
"Yarın bambaşka bir gün. Birlikte ve beraber olma zamanı geldi. Size vaadim var değerli Galatasaraylılar. Galatasaray'a sevgi iklimini getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artış barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız? Hep beraber Galatasaray'ı, çocuklarımızın, torunlarımızın gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray."
Özbek’in konuşmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yöneticiliğini üstlenecek olan ekip arkadaşlarını sahneye davet etti ve arkadaşlarıyla birlikte tezahüratlarda bulundu.
Bakan Kasapoğlu'ndan Özbek’e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek’i tebrik etti.
"Galatasaray Spor Kulübü'nün bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."
Türkiye Futbol Federasyonu Dursun Özbek'i tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek'i kutladı.
"Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz."
Dursun Özbek kimdir?
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.
İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.
Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı.
Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.
Galatasaray'ın başkanları
Sarı-kırmızılı kulübün 117 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şunlar:
1905-18, 1925: Ali Sami Yen
1919-22, 1934: Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52: Yusuf Ziya Öniş
1925: Ali Haydar Şekip
1926: Ahmet Robenson
1927: Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29: Necmettin Sadak
1929-30: Abidin Daver
1930-31, 1933: Ahmet Kara
1931-32: Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34: Ali Haydar Barşal
1933: Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36: Ethem Menemencioğlu
1936-37: Saim Gogen
1937-39, 1944: Sedat Ziya Kantoğlu
1939: Nizan Nuri
1939: Adnan Akıska
1940-42: Tevfik Ali Çınar
1942-43: Osman Dardağan
1944-46: Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68: Suphi Batur
1953, 1962-64: Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62: Refik Selimoğlu
1957-59: Sadık Giz
1969-73, 1975-79: Selahattin Beyazıt
1973-75: Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86: Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90: Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96: Alp Yalman
1996-2001: Faruk Süren
2001-2002: Mehmet Cansun
2002-2008: Özhan Canaydın
2008-2011: Adnan Polat
2011-2014: Ünal Aysal
2014-2015: Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2015-2018: Dursun Özbek
2018-2021: Mustafa Cengiz
2021-2022: Burak Elmas